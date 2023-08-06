Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения американского художника Энди Уорхола

Энди Уорхол добился коммерческого успеха и славы еще при жизни. Даже после его ухода его работы продолжают бить рекорды, а картина "Shot Sage Blue Marilyn" занимает четвертое место в списке самых дорогих картин в мире. Об этом сообщает Pravda.ru





В студии Энди Уорхола выставлялись картины да Винчи и Пабло Пикассо. В своё время в студии Уорхолла выставлялись очень дорогие картины других художников — в том числе классиков Возрождения. На первом месте по стоимости среди них находится шедевр Леонардо да Винчи "Спаситель мира", выставленный в студии Энди Уорхола в 1964 году. Первоначально принадлежавший английским монархам, он был утерян почти на 140 лет, а при повторном обнаружении считался копией или работой последователя художника. Только в 2011 году "Спаситель мира" был официально признан картиной да Винчи и спустя шесть лет продан на аукционе за рекордную сумму — 489 млн долларов.





Э́нди Уо́рхол — это американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, издатель журналов и кинорежиссёр русинского происхождения, заметная персона в истории поп-арт-движения и современного искусства в целом.





Основатель идеологии «homo universale», создатель произведений, которые являются синонимом понятия «коммерческий поп-арт». В 1960-х годах был менеджером и продюсером первой альтернативной рок-группы The Velvet Underground. О жизни Уорхола снято несколько художественных и документальных фильмов. Среди наиболее известных произведений Уорхолла — «Банки с супом Кэмпбелл» 1961—1962 годов и «Диптих Мэрилин» 1962 года.





Фото: скриншот YouTube/Антон Елин



