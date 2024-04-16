Завершился прием заявок Летней школы Ильдара Абдразакова

Прием заявок в Летнюю школу Ильдара Абдразакова завершился в воскресенье, 14 апреля. Об этом «Культуре» сообщила пресс-секретарь Фонда поддержки и продвижения молодых талантов и развития международных культурных связей Ильдара Абдразакова Тамара Эрманд.
Мастер-классы по вокалу и сценическому мастерству пройдут в Санкт-Петербурге с 2 по 10 июля 2024 года. Всего организаторы рассмотрели более 450 заявок из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Индии, Франции и Узбекистана.
Летняя школа в Санкт-Петербурге пройдет в преддверии ноябрьского VII Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова. Оперный певец лично будет проводить отбор из всего количества участников.
30 самых ярких вокалистов пригласят в Петербург на очный отбор, который состоится 1 июля. По его результатам выберут не более десяти исполнителей для участия в Летней школе.
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