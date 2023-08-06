Стали известны предпочтения северокорейцев в советском кино

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин рассказал о предпочтениях северокорейцев в советском кинематографе. Об этом сообщает Российская газета.





Это произошло после визита министра обороны РФ Сергея Шойгу. Оказалось, больше всего в Северной Корее любят сериал «Семнадцать мгновений весны» и главный новогодний фильм СССР «Ирония судьбы, или С легким паром!»





Второй также смотрят в преддверии Нового года. «Как-то я 31 декабря вечером приехал к одной из наших делегаций в отель в Пхеньяне. Все было брошено, весь персонал сидел перед телевизором», — поделился Александр Жебин с MK.RU.





По примеру «Семнадцати мгновений весны» в КНДР сняли картину «Неизвестные герои». "Жители КНДР буквально умоляли приехать к ним Вячеслава Тихонова, который исполнил роль полковника Максима Исаева.





скриншот YouTube/Центральное телевидение







