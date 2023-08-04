Студия в Чехии уволила 1700 сотрудников из-за забастовки актеров в США

04.08.2023

Студия в Чехии уволила 1700 сотрудников из-за забастовки актеров в США
Продюсеры «просто прекратили снимать в Чехии», заявил директор Prague Studios Томаш Крейчи в интервью Чешскому радио.

До забастовки SAG-AFTRA в США в съемочную группу Пражской киностудии входили 1700 работников. С ее началом производство остановили, а всю команду уволили, подчеркнул руководитель компании.

«У них [работников кино] фактически нигде нет работы, потому что другие продюсеры в Чехии также прекратили съемки», — добавил собеседник. По его словам, работу продолжают только те компании, которые сотрудничают с актерами из европейских профсоюзов, в основном, из Великобритании.

В мае Prague Studios занималась продолжением сериала Apple TV «Основание» по циклу Айзека Азимова. Забастовка заморозила все проекты до осени. 

Фото: Jengod, CC BY-SA 4.0 / commons.wikimedia.org