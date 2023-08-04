Студия в Чехии уволила 1700 сотрудников из-за забастовки актеров в США

04.08.2023
Продюсеры «просто прекратили снимать в Чехии», заявил директор Prague Studios Томаш Крейчи в интервью Чешскому радио.
До забастовки SAG-AFTRA в США в съемочную группу Пражской киностудии входили 1700 работников. С ее началом производство остановили, а всю команду уволили, подчеркнул руководитель компании.
«У них [работников кино] фактически нигде нет работы, потому что другие продюсеры в Чехии также прекратили съемки», — добавил собеседник. По его словам, работу продолжают только те компании, которые сотрудничают с актерами из европейских профсоюзов, в основном, из Великобритании.
В мае Prague Studios занималась продолжением сериала Apple TV «Основание» по циклу Айзека Азимова. Забастовка заморозила все проекты до осени.
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