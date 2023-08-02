Русский музей открывает выставку Степана Яремича — ученика Ге и Врубеля

Фото: фрагмент «Автопортрета» Степана Яремича. 1900-е / пресс-служба ГРМ

Проект впервые представит более 20 графических и живописных произведений художника. Посетители увидят книжную графику, портреты мирискусников и других персон рубежа ХХ-ХХI веков, пейзажи, виды Петербурга и Парижа. Экспозицию дополнят документы и информационные материалы. Они расскажут о становлении художника, историка искусств, художественного критика и его влиянии на развитие отечественной культуры.Яремич считал своим главным учителем Николая Ге. Также он учился у Михаила Врубеля, который стал его другом и познакомил его с «Миром искусства». Яремич сотрудничал с журналами и издательствами. По возвращении из Парижа выпустил монографию о Врубеле, книги и статьи о Бенуа, Сомове, Рерихе, переписку Льва Толстого и Николая Ге. После революции почти 20 лет помогал Русскому музея в пополнении коллекции.При жизни автора не состоялось ни одной его персональной выставки. Работы Яремича экспонировались однажды — к его 100-летию в 1969 году в Музее Академии художеств. «Русский музей, стремясь исправить историческую несправедливость, познакомит зрителей с самобытным художником на примере его наиболее характерных произведений», — отмечается в сообщении пресс-службы.Выставка открыта до 9 октября.