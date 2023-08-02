Конный поход дружины Александра Невского пройдет через Торжок

02.08.2023

Конный поход дружины Александра Невского пройдет через Торжок
Реконструкторы воссоздают поход дружинников от места Ледового побоища на Чудском озере до Городца, сообщается на сайте Минкультуры России.

Историческая реконструкция «Александрова дорога» стартовала 15 июля при поддержке ПФКИ и продлится до 12 сентября. Маршрут пролегает через восемь регионов. В конном походе участвуют 20 человек, которые пройдут 2300 км от берегов Чудского озера до Феодоровского монастыря в Городце (Нижегородская область), где умер Александр Невский.

4 и 5 августа участники похода будут находиться в Торжке (Тверская область). В первый день дружинники разобьют лагерь в Новоторжском кремле ВИЭМ. Жители и гости города смогут посетить княжеский шатер, лучный тир и другие площадки.

5 августа посетителей ждут ярмарка мастеров, мастер-классы по кузнечному делу, экскурсии, игры. По исторической части Торжка — от Ильинской площади до кремля — пройдет шествие конной дружины. К нему смогут присоединиться все желающие. Кульминацией станет спектакль с состязаниями дружинников в конной подготовке, ратных умениях, владении оружием.

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ