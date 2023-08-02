Конный поход дружины Александра Невского пройдет через Торжок

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

Историческая реконструкция «Александрова дорога» стартовала 15 июля при поддержке ПФКИ и продлится до 12 сентября. Маршрут пролегает через восемь регионов. В конном походе участвуют 20 человек, которые пройдут 2300 км от берегов Чудского озера до Феодоровского монастыря в Городце (Нижегородская область), где умер Александр Невский.4 и 5 августа участники похода будут находиться в Торжке (Тверская область). В первый день дружинники разобьют лагерь в Новоторжском кремле ВИЭМ. Жители и гости города смогут посетить княжеский шатер, лучный тир и другие площадки.5 августа посетителей ждут ярмарка мастеров, мастер-классы по кузнечному делу, экскурсии, игры. По исторической части Торжка — от Ильинской площади до кремля — пройдет шествие конной дружины. К нему смогут присоединиться все желающие. Кульминацией станет спектакль с состязаниями дружинников в конной подготовке, ратных умениях, владении оружием.