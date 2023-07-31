Гарик Сукачев рассказал о причинах своей госпитализации

31.07.2023

Гарик Сукачев рассказал о причинах своей госпитализации
Накануне музыканта экстренно доставили в больницу. Он прокомментировал ситуацию в своем telegram-канале.

Сукачев обратился к людям, которые купили билеты на его концерт в Рускеале: «Я загремел в больницу». 

«Все мы живые люди, все мы болеем», — пояснил музыкант. Он опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что ухудшение состояния его здоровья связано с алкоголем. Сукачев подчеркнул, что у него нет ни времени, ни здоровья, чтобы выпивать. 

Концерт в Карелии прошел без него в необычном формате «народного караоке» при участии остальных музыкантов и членов команды. Сукачев извинился перед зрителями за отсутствие и обещал приехать в Рускеалу, когда поправится.

Фото: S Pakhrin, CC BY 2.0 / commons.wikimedia.org