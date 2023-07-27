Скончался автор сценария «Запах женщины» Бо Голдмэн

В США умер один из главных сценаристов Голливуда Бо Голдмэн. Ему было 90 лет.





О смерти Голдмэна сообщил режиссер Тодд Филд изданию Deadline. Причина смерти не уточняется.





Бо Голдмэн известен как автор сценариев фильмов «Запах женщины», «Пролетая над гнездом кукушки», «Мелвин и Говард» и многих других. Он дважды становился лауреатом главной кинопремии «Оскар».





Голдмэн в конце своего жизненного пути продолжал работать в кино в качестве продюсера.









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