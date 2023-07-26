Вышел трейлер российской мелодрамы «Бери да помни»

26.07.2023

Вышел трейлер российской мелодрамы «Бери да помни»
Компания «Атмосфера кино» представила трейлер новой российской картины «Бери да помни».

Режиссером проекта выступил Байбулат Батуллин. Роли в картине сыграли Рабит Батулла, Роза Хайруллина, Юнус Таиров, Алмаз Хамзин, Нияз Мубаракзянов, Сирень Байрамов и другие.

Центральный персонаж картины — шестилетний Ильхам, который проводит лето в деревне и сильно скучает по родителям. Дед мальчика пытается развлечь мальчика и вспоминает про игру «Бери да помни», благодаря которой желания начинают сбываться. Игра постепенно невероятным образом меняет жизнь семьи.

Фильм «Бери да помни» выходит в прокат 14 сентября 2023 года.