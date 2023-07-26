Вышел трейлер российской мелодрамы «Бери да помни»

Компания «Атмосфера кино» представила трейлер новой российской картины «Бери да помни».



Режиссером проекта выступил Байбулат Батуллин. Роли в картине сыграли Рабит Батулла, Роза Хайруллина, Юнус Таиров, Алмаз Хамзин, Нияз Мубаракзянов, Сирень Байрамов и другие.



Центральный персонаж картины — шестилетний Ильхам, который проводит лето в деревне и сильно скучает по родителям. Дед мальчика пытается развлечь мальчика и вспоминает про игру «Бери да помни», благодаря которой желания начинают сбываться. Игра постепенно невероятным образом меняет жизнь семьи.



Фильм «Бери да помни» выходит в прокат 14 сентября 2023 года.







