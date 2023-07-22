Премьера фильма «Оппенгеймер» бьет мировые рекорды

Кристофер Нолан получает высочайшие оценки от зрителей — об этом пишет Чемпионат.





21 июля состоялась мировая премьера «Оппенгеймера» — нового фильма Кристофера Нолана, режиссёра таких проектов, как «Интерстеллар», «Начало» и трилогия о Бэтмене с Кристианом Бэйлом. Новинка рассказывает историю научного руководителя Манхэттенского проекта Роберта Оппенгеймера, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия.





Судя по всему, картину с бюджетом в $ 100 млн ждёт большой успех — первые зрители называют ленту выдающимся произведением кинематографа. Так, «Оппенгеймер» получил рейтинг «A» по итогам опросов зрителей после просмотра (выше только «A+»).





Также картина получает высокие оценки на других агрегаторах. Так, на самом крупном сайте о кино, IMDb, средняя оценка фильма от зрителей составляет 8,9/10 — это чуть меньше рейтинга культового «Тёмного рыцаря». На отечественном «Кинопоиске» зрители выставили оценку в 8,8/10 — сейчас это самый высокооценённый фильм режиссёра на портале.





Фото: скриншот из трейлера к фильму "Оппенгеймер" YouTube/топКино