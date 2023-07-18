Кеннет Брана снимет фильм по сериалу «Гаргульи»

Британский актер театра и кино Кеннет Брана снимет полнометражный фильм по анимационному сериалу «Гаргульи», передает Belfast Telegraph.



Сообщается, что разработка проекта велась с самого окончания сериала в 1996 году, сценарием проекта занимались Дэвид Эллиот и Пол Ловетт.



Оригинальный сериал выходил с 1996 года и рассказывал о древних фантастических существах, которые оживают по ночам, чтобы оберегать людей от опасностей.



Информации о датах выхода нового проекта Браны пока нет. В 2023 году выходит детектив «Призраки в Венеции», который снял постановщик.









Фото: кадр из сериала "Гаргульи"