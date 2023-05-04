На Новой сцене МХТ наградят победителей конкурса «Прилет Чайки»

На Новой сцене МХТ состоится неформальная церемония награждения участников конкурса короткометражного кино «Прилет Чайки», сообщает Telegram-канал театра.



Церемония состоится 13 мая в рамках программы празднования 125-летнего юбилея МХТ, который отмечается в 2023 году.



Конкурс создан с целью оказания поддержки молодым начинающим кинематографистам, исследование взаимодействия театра и кинематографа. Участниками конкурса являются студенты и выпускники ВГИКа и московских киношкол. Почетным членом жюри конкурса является Карен Шахназаров.



«Когда-то синематограф начинался с прибытия поезда, а Художественный театр с прилета чайки. Что это за чайка? Откуда она летела и куда следовала? Ответы на эти вопросы мы надеемся найти в работах студентов и выпускников московских киношкол», — прокомментировал предстоящее мероприятие худрук театра Константин Хабенский.









Фото: t.me/mxatchekhova