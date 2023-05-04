На Новой сцене МХТ наградят победителей конкурса «Прилет Чайки»

04.05.2023

На Новой сцене МХТ наградят победителей конкурса «Прилет Чайки»
На Новой сцене МХТ состоится неформальная церемония награждения участников конкурса короткометражного кино «Прилет Чайки», сообщает Telegram-канал театра.

Церемония состоится 13 мая в рамках программы празднования 125-летнего юбилея МХТ, который отмечается в 2023 году.

Конкурс создан с целью оказания поддержки молодым начинающим кинематографистам, исследование взаимодействия театра и кинематографа. Участниками конкурса являются студенты и выпускники ВГИКа и московских киношкол. Почетным членом жюри конкурса является Карен Шахназаров.

«Когда-то синематограф начинался с прибытия поезда, а Художественный театр с прилета чайки. Что это за чайка? Откуда она летела и куда следовала? Ответы на эти вопросы мы надеемся найти в работах студентов и выпускников московских киношкол», — прокомментировал предстоящее мероприятие худрук театра Константин Хабенский.


Фото: t.me/mxatchekhova