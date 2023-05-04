«Вызов» посмотрели 3 млн зрителей на Земле и семеро на МКС

Частично снятая на Международной космической станции кинокартина покорила новую высоту, сообщила пресс-служба Первого канала.





Вместе с земной аудиторией ленту Клима Шипенко на борту МКС посмотрели российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, а также их коллеги по работе на МКС из ОАЭ и США.





По словам Петелина, он был рад увидеть в кинокартине знакомые лица — работников ЦПК им. Гагарина. Прокопьев отметил реалистичность фильма, а также прекрасную игру своих коллег. Он выразил надежду на то, что фильм «сможет зажечь тысячи сердец в желании полететь в космос, заняться космонавтикой».





По сюжету хирург Женя (Юлия Пересильд) должна оперативно подготовиться к полету в космос и операции на сердце в условиях невесомости, чтобы спасти жизнь космонавта Олега (Олег Навицкий).





Фото: кадр из фильма «Вызов»