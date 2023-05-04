«Король-львенок» дебютирует на больших экранах в РФ 1 июня

Кинопрокатчик Exponenta Film представил предпремьерный трейлер ленты о дружбе девочки и львенка.





12-летняя Инес (Лу Ламбрехт) находит детеныша льва, сбежавшего при перевозке в аэропорту. Он получает кличку Кинг и становится ее единственным другом. Однако из-за старшего брата Алекса (Лео Лорлеак) о Кинге узнают все. Дети решают спасти животное от клетки и увезти его в Африку при помощи дедушки (Жерар Дармон). Вместе они отправляются на другой континент, а попутно учатся общаться, прощать и дружить.





Семейный фильм снял Давид Моро по рассказу Жана-Батиста Андреа. По словам постановщика, он давно хотел создать «историю обычных детей, которые столкнулись с неординарными событиями». Именно такие книги и фильмы он смотрел в детстве, что отразилось и на «Короле-львенке».



