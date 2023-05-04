Музей космонавтики открывает музыкальный проект «Виниловый космос»

20 мая стартует четвертый сезон музыкальных вечеров в доме Главного конструктора в Москве. На первой встрече посетители услышат мелодии 1960-х, звучавшие на заре космической эры.





Летом на исторической террасе и в саду Дома-музея академика С.П. Королева (филиал Музея космонавтики на 1-й Останкинской) будут проводиться ежемесячные музыкальные вечера. Гостям предложат послушать пластинки, изучить обстановку дома, сохранившуюся со времен Сергея Королева, и поближе познакомиться с личностью выдающегося советского ученого, конструктора и академика.





В июне гости услышат романсы на стихи Пушкина, которые любил Королев. В июле пройдет программа с музыкой о солнце и лете. В августе вечер посвятят юбилею объединения «Амаравелла», которое включает художников-космистов. В октябре гости и организаторы встречи подведут итоги лета под песни бардов. В ноябре встречи переместятся на закрытую веранду дома-музея. В январе состоится первый «Детский Виниловый космос», посвященный музыкальной сказке «Алиса в Стране чудес» 1976 года.





Вход по предварительной регистрации и билетам в дом-музей.





Фото: Н.М. Зайцева (Борисова). Музыка звезд. 2003 / пресс-служба Музея космонавтики