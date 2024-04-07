В Коломне для посетителей Дома Сурановых появилась возможность прожить сутки в условиях 1890 года

На территории исторической усадьбы «Дом Сурановых» гости могут провести день, ночь и утро, словно вернувшись в 1890 год. Посетители музея могут полностью погрузиться в атмосферу позапрошлого века, проживая внутри дома и наблюдая за жизнью провинциальной улицы за окнами, сообщает «Российская газета».





Это первый в России музей, предлагающий подобный формат погружения в прошлое.





Перед посещением гостям предлагается заполнить анкету и пройти онлайн-курс лекций, чтобы лучше понять быт того времени. При этом в дом можно принести только пять личных вещей, например лекарства.





На данный момент проект находится на стадии тестирования, но уже вызывает большой интерес. Сотрудники музея и другие специалисты в области культуры и антиквариата уже проживали в Доме Сурановых, чтобы оценить его и проверить на себе.





В 2024 году в музее отметили 200-летие со дня рождения Василия Ивановича Суранова, коломенского купца. В этот день в усадьбе собрались представители трех поколений купеческой семьи, а также те, кто проживал в доме в период с 1918 по 1980-е годы. Встреча позволила уточнить генеалогическое древо Сурановых и собрать новые данные об истории семьи и дома.





В дополнение к этому в социальных сетях Дома Сурановых начали публиковать личные истории, основанные на дневниковых записях В.И. Суранова и его дочери Веры. Проект представляет собой сочетание реальных исторических фактов и художественного вымысла.









Фото: скриншот YouТube