В Санкт-Петербурге был представлен спектакль о блокаде Ленинграда на жестовом языке

6 апреля в Санкт-Петербурге в Центральном выставочном зале «Манеж» был представлен иммерсивный спектакль на русском жестовом языке. Спектакль был создан по мотивам выставки «Город-герой Ленинград», передает ТАСС.





Спектакль был подготовлен независимой театральной группой «У театра», состоящей из глухих и слабослышащих актеров, под руководством Екатерины Мигицко.





Выставка «Город-герой Ленинград», которая продлится до 12 мая, посвящена 80-летию полного освобождения города от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.





Экспозиция включает более 600 исторических предметов и произведений искусства, отражающих повседневную жизнь осажденного города. Особенностью проекта стал аудиоспектакль, созданный на основе более сотни дневников и подлинных воспоминаний.





Вера Рейхет, советник директора ЦВЗ «Манеж» по просветительской деятельности, рассказала, что в Манеже экскурсии по выставке, проходят также и на жестовом языке. Она отметила, что спектакль добавляет ощущение трагедии и позволяет глухим и слабослышащим людям в полной мере ощутить атмосферу выставки.









Фото: скриншот YouТube