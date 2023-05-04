Более 40 тысяч работников культуры повысят квалификацию в 2023 году

Обучение пройдет по федпроекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», рассказала глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.





В этом году возможностью усовершенствования профессиональных навыков воспользуются 41 тыс. специалистов отрасли из 89 регионов. За все пять лет действия программы — 161 тыс. работников. В 2019-2022 годах обучение проходили педагоги ДШИ, училищ и вузов, руководители и специалисты музеев, библиотек, театров, концертных организаций, культурно-досуговых учреждений.





Центры непрерывного образования и повышения квалификации открыты на базе 20 ведущих вузов, училищ и библиотек Минкультуры РФ.





«Для участников мы подготовили широкий спектр программ — как для управленческих кадров, так и для представителей исполнительских профессий, педагогических, библиотечных кадров и других», — отметила министр культуры.





По ее словам, список программ ежегодно пополняется и соответствует запросам представителей отрасли.





Фото: телеграм-канал министра культуры РФ