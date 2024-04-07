Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике» начался в Калининграде с рок-оперы «КарамазоВЫ»

В Калининграде открылся фестиваль «Русская музыка на Балтике». Начало фестиваля ознаменовалось рок-оперой «КарамазоВЫ». Информацией об этом поделился Андрей Ермак, министр культуры и туризма Калининградской области, сообщает ТАСС.





Впервые рок-опера была исполнена на сцене Калининградской филармонии имени Е.Ф. Светланова артистами Валерией Ланской, Светланой Светиковой, Александром Рагулиным, Иваном Ожогиным и другими.





По словам представителей пресс-службы филармонии, это новый музыкальный взгляд на Достоевского из XXI века, история спасения души и поиска пути к вечной жизни через любовь к женщине, синтез современного театра и концептуального концерта.





С 6 апреля по 12 июня в Калининграде, Светлогорске, Гурьевске и Советске запланировано 16 концертов с участием более 300 российских и зарубежных музыкантов и артистов из России (из Москвы, Санкт-Петербурга, Грозного), Японии, Китая и других стран. Традиционно в концертах принимают участие солисты и коллективы Калининградской филармонии.





Фестиваль завершится выступлениями Чеченского государственного академического ансамбля танца «Вайнах», приуроченными ко Дню России.









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