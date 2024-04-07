Торжественная месса Бетховена будет исполнена в Мариинском театре в честь двухсотлетия со дня премьеры

Торжественная месса Людвига ван Бетховена прозвучит в концертном зале Мариинского театра по случаю 200-летия со дня ее первого исполнения, сообщает ТАСС.





Впервые Торжественная месса Бетховена была исполнена в Петербурге 7 апреля 1824 года, когда музыка этого композитора еще не была широко известна.





Премьера состоялась благодаря усилиям русского князя Николая Голицына, меломана, знакомого с музыкой Бетховена. Концерт прошел в зале купца Кусовникова (ныне Малый зал Санкт-Петербургской филармонии) и был благотворительным.





Дирижером выступит Валерий Гергиев.





Гергиев поделился своими мыслями с журналистами, заявив, что исполнение Торжественной мессы Бетховена является напоминанием для всех — от детей до любителей музыки со стажем — о том, как наша страна и культура связаны с австрийско-немецкой и итальянской традициями.





Он отметил, что и Большой, и Мариинский театры, а также оркестры в Петербурге и Москве в своей истории создавали события всемирного значения.





На сцене Мариинского театра в этот вечер появятся Ирина Чурилова, Сергей Скороходов, Мирослав Молчанов, а также хор и Симфонический оркестр.









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