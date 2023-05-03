Музей Л.Н. Толстого представит выставку в Узбекистане

Экспозиция «Анна Каренина» есть совершенство» посвящена одному из самых известных романов Льва Толстого, сообщила пресс-служба учреждения.





С 11 по 16 мая в Центре молодежи в столице Узбекистана можно увидеть черновики романа, а также иллюстрации к нему. В экспозицию вошли рукописные редакции и итоговая версия эпизода смерти главной героини, корректура финала произведения и иллюстрации к «Анне Карениной» А.В. Ванециана, А.Н. Самохвалова, О.Г. Верейского, М.С. Черевкова и других художников. По завершении проекта экспонаты передадут в дар Русскому дому в Ташкенте.





«Выставка, несомненно, послужит укреплению культурных связей между Россией и Узбекистаном», — подчеркнули в пресс-службе музея.





Экспозиция станет частью проекта «Русский язык как культурный код и язык межнационального общения» и откроется при участии руководителя ГМТ Сергея Архангелова.