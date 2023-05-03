Алан Ричсон сыграет главную роль у Бекмамбетова в «Моторном городе»

03.05.2023

Алан Ричсон сыграет главную роль у Бекмамбетова в «Моторном городе»
В новом фильме Тимура Бекмамбетова главную роль сыграет Алан Ричсон, пишет Variety.

Речь идет о предстоящем проекте «Моторный город».

Фильм расскажет о жителе Детройта Миллере, который, освободившись из тюрьмы, планирует отомстить всем, кто его подставил.

Создатели картины обещают погружающий визуальный «сторителлинг с потрясающими экшн-сценами».

О съемках «Моторного города» заговорили еще в 2010-х. Тогда для участия в фильме рассматривались актеры Гэри Олдман, Доминик Купер, Эмбер Херд. Постановкой проекта должен был заняться Альберт Хьюз. Проект не был воплощен и остался на стадии разработки.

Алана Ричсона можно увидеть также в новых фильмах «Министерство неджентльменской войны», «Обыкновенные ангелы».


Фото: The Kelly Clarkson Show/YouTube