Алан Ричсон сыграет главную роль у Бекмамбетова в «Моторном городе»

В новом фильме Тимура Бекмамбетова главную роль сыграет Алан Ричсон, пишет Variety.



Речь идет о предстоящем проекте «Моторный город».



Фильм расскажет о жителе Детройта Миллере, который, освободившись из тюрьмы, планирует отомстить всем, кто его подставил.



Создатели картины обещают погружающий визуальный «сторителлинг с потрясающими экшн-сценами».



О съемках «Моторного города» заговорили еще в 2010-х. Тогда для участия в фильме рассматривались актеры Гэри Олдман, Доминик Купер, Эмбер Херд. Постановкой проекта должен был заняться Альберт Хьюз. Проект не был воплощен и остался на стадии разработки.



Алана Ричсона можно увидеть также в новых фильмах «Министерство неджентльменской войны», «Обыкновенные ангелы».









Фото: The Kelly Clarkson Show/YouTube