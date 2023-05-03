Музей русского импрессионизма проведет выставку «Выбор Добычиной»

03.05.2023

Музей русского импрессионизма проведет выставку «Выбор Добычиной»
Проект посвящен одной из первых российских галеристок Надежде Добычиной, сообщили организаторы.

Выставка станет первым крупным исследованием фигуры галеристки, куратора, организатора выставок и коллекционера, а также ее влияния на российскую культуру начала ХХ века. В 1910-е годы в Петербурге работало Художественное бюро, где авторы-новаторы выставляли свои работы, а коллекционеры покупали работы современников. Независимую галерею основала и возглавляла Надежда Добычина.

Посетители познакомятся с основными проектами бюро, среди которых были «Последняя футуристическая выставка картин "0,10"», «Постоянная выставка современного искусства», персональные экспозиции Натальи Гончаровой и Николая Кульбина. В бюро выставлялись Альтман, Кустодиев, Фальк, Остроумова-Лебедева, Розанова, Ционглинский и др. Также выставка представит личную коллекцию галеристки. Собрание включает живопись и графику мастеров начала XX века: Бенуа, Сомова, Петрова-Водкина, Валентины Ходасевич и др. Еще один раздел посвящен нереализованным проектам Художественного бюро. Составить представление о них позволят вырезки из газет, переписки художников, архивные документы. 

В экспозицию вошли предметы из 40 российских и зарубежных музеев и частных коллекций. Некоторые работы выставят вместе с тактильными макетами и другие элементами, дающими представление о фактуре. Проект сопроводит большая просветительская программа.

Экспозиция работает с 8 июня по 24 сентября в Музее импрессионизма в Москве.

Фото: Константин Сомов. Портрет Н.Е. Добычиной. 1921. KGallery /
пресс-служба Музея русского импрессионизма