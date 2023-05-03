Музей русского импрессионизма проведет выставку «Выбор Добычиной»

Проект посвящен одной из первых российских галеристок Надежде Добычиной, сообщили организаторы.





Выставка станет первым крупным исследованием фигуры галеристки, куратора, организатора выставок и коллекционера, а также ее влияния на российскую культуру начала ХХ века. В 1910-е годы в Петербурге работало Художественное бюро, где авторы-новаторы выставляли свои работы, а коллекционеры покупали работы современников. Независимую галерею основала и возглавляла Надежда Добычина.





Посетители познакомятся с основными проектами бюро, среди которых были «Последняя футуристическая выставка картин "0,10"», «Постоянная выставка современного искусства», персональные экспозиции Натальи Гончаровой и Николая Кульбина. В бюро выставлялись Альтман, Кустодиев, Фальк, Остроумова-Лебедева, Розанова, Ционглинский и др. Также выставка представит личную коллекцию галеристки. Собрание включает живопись и графику мастеров начала XX века: Бенуа, Сомова, Петрова-Водкина, Валентины Ходасевич и др. Еще один раздел посвящен нереализованным проектам Художественного бюро. Составить представление о них позволят вырезки из газет, переписки художников, архивные документы.





В экспозицию вошли предметы из 40 российских и зарубежных музеев и частных коллекций. Некоторые работы выставят вместе с тактильными макетами и другие элементами, дающими представление о фактуре. Проект сопроводит большая просветительская программа.





Экспозиция работает с 8 июня по 24 сентября в Музее импрессионизма в Москве.





Фото: Константин Сомов. Портрет Н.Е. Добычиной. 1921. KGallery /

пресс-служба Музея русского импрессионизма