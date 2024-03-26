Около 600 человек примут участие в Балтийском культурном форуме под Калининградом

Балтийский культурный форум примет до 600 участников и более 100 спикеров. Об этом журналистам рассказал министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак.





Главной темой форума станет «Философия культуры». Мероприятие пройдет в курортном городе Светлогорске с 17 по 19 апреля.





«Балтийский культурный форум 2024 года посвящен вопросам развития культуры в современных условиях», — уточнил Ермак в беседе с ТАСС





На полях форума пройдут 27 заседаний секций по важнейшим направлениям развития культуры и искусства. Участники также обсудят вопросы профессиональной академической музыки, кадровой политики, профориентации, креативных индустрий. В рамках форума будут работать кино-, литературная и библиотечные секции.









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