Против актера Панина возбудили дело об оправдании терроризма

В отношении российского актера Алексея Панина возбуждено уголовное дело.



Актера привлекают к ответственности по статье 205.2 УК РФ за публичные призывы к осуществлению и оправданию террористической деятельности, передает Mash.



Сообщается, что в рамках расследования в квартире Панина прошли обыски. По данным канала, квартира, в которой жил Панин, продана, сам актер давно там не живет.



Поводом для возбуждения уголовного дела стали сообщения Панина в соцсетях после взрывов на Крымском мосту.



Алексей Панин известен по фильмам «Звезда», «Жмурки», сериалу «Солдаты». После начала специальной военной операции артист уехал из России.









Фото: скриншот видео на YouTube