Против актера Панина возбудили дело об оправдании терроризма

03.05.2023

Против актера Панина возбудили дело об оправдании терроризма
В отношении российского актера Алексея Панина возбуждено уголовное дело.

Актера привлекают к ответственности по статье 205.2 УК РФ за публичные призывы к осуществлению и оправданию террористической деятельности, передает Mash.

Сообщается, что в рамках расследования в квартире Панина прошли обыски. По данным канала, квартира, в которой жил Панин, продана, сам актер давно там не живет.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали сообщения Панина в соцсетях после взрывов на Крымском мосту.

Алексей Панин известен по фильмам «Звезда», «Жмурки», сериалу «Солдаты». После начала специальной военной операции артист уехал из России.


Фото: скриншот видео на YouTube