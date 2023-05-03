Майкл Дуглас получит почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Актера и продюсера наградят за вклад в кинематограф на открытии 76-го Каннского кинофестиваля, сообщили организаторы.





«С момента моего первого приезда в Канны в 1979 году для презентации "Китайского синдрома" до моей последней премьеры "За канделябрами" в 2013-м фестиваль всегда напоминал мне, что магия кино заключается не только в том, что мы видим на экране, но и в его способности воздействовать на людей по всему миру», — цитирует слова Майкла Дугласа пресс-служба смотра.





Оргкомитет фестиваля отметил его «ценный вклад в кино», а также работу в качестве посланника мира ООН, занимающегося ядерным разоружением в мире, и сторонника контроля над оружием в США.





Ранее аналогичные награды в знак признания вклада в кино получили режиссеры Аньес Варда и Монуэл ди Оливейра, актеры Жан-Пьер Лео, Джоди Фостер, Форест Уитакер и др.





Церемония открытия фестиваля-2023 состоится 16 мая.





Фото: кадр из фильма «Планета зверей»