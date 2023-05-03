Такеши Китано возвращается в большое кино с новым эпиком «Шея»

03.05.2023

Такеши Китано возвращается в большое кино с новым эпиком «Шея»
Тизер ленты японского режиссера опубликован на ютьюб-канале кинокомпании Kadokawa.

Сюжет исторической саги разворачивается в конце XVI века вокруг смерти объединителя Японии и одного из величайших самураев в ее истории Оды Набунаги. 

В ролях — Кэн Ватанабэ, Таданобу Асано, Хидэтоси Нисидзима, Рё Касэ, а также сам постановщик. 

Китано снял исторический эпик на основе собственного романа. Он же выступил сценаристом и продюсером проекта. Лента дебютирует в Каннах. В этом году кинофестиваль стартует 16-го и продлится до 27 мая.


Фото: кадр из тизера фильма «Шея»