В трейлере ленты «Человек-паук: Паутина вселенных» показали новые кадры

Сиквел мультфильма «Через вселенные» может стать одним из самых длительных анимационных проектов.





Ролик для китайской аудитории опубликован на ютьюб-канале JoBlo Animated Videos. В основном он повторяет предыдущий трейлер, но также знакомит с новыми героями и сюжетными поворотами.



В новой истории Майлз Моралес (Шамик Мур) и его подруга Гвен Стейси (Хейли Стайнфелд) будут путешествовать по параллельным мирам, встречая разные версии Паучков. Главный герой окажется перед серьезным выбором.





Ранее на странице мультфильма на сайте киносети AMC Theatres появилась информация о его хронометраже, который составит 2 часа 20 минут. Если создатели подтвердят ее, то лента станет одной из самых длительных среди всех полнометражных анимаций в истории.





Премьера состоится 2 июня.



