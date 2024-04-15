Церемония пройдет 20 апреля.
Выставка откроется в Государственном музее истории белорусской литературы.
Артист перенес операцию на сердце.
По словам гендиректора киностудии им. М. Горького Юлианы Слащевой, зрителей семейного блокбастера жд...
Глава правительства отметил преданность Волковой своей профессии.
Церемония пройдет 20 апреля.
Выставка откроется в Государственном музее истории белорусской литературы.
Артист перенес операцию на сердце.
По словам гендиректора киностудии им. М. Горького Юлианы Слащевой, зрителей семейного блокбастера жд...
Глава правительства отметил преданность Волковой своей профессии.
Откроет фестиваль показ фильма Михаила Лукачевского «Там, где танцуют стерхи».
В театре отметили, что номера артистки в серии концертов ElectroVoice вызывали у публики неизменное ...
Всего в рамках дней исторического и культурного наследия запланировано более 600 мероприятий.
Премия для авторов, иллюстраторов и издателей учреждена Министерством культуры России и Минцифры в 2...
В рамках фестиваля пройдет конкурс на соискание российской национальной премии «Арлекин».
В актерский состав фильма вошли Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Леонид Ярмольник, Федор Добронр...
В Рязанской области открылся обновленный Театр юного зрителя.
Об этом сообщил и.о. министра культуры региона Юрий Зимняков.
По словам Ольги Любимовой, фильм Андрющенко — одновременно трогательный, смешной, с отсылками к пове...
Сергей Собянин рассказал о внедрении цифровых технологий в культурную среду.
Александр Ширвиндт ушел из жизни 15 марта на 90-м году.
Событие было посвящено Международному дню культуры и отметило 30-ю годовщину кадетских балов.
Она ушла из жизни в возрасте 41 года.
Шесть крупных мероприятий пройдут с 1 мая по 9 августа.
Участники имели возможность проявить свои знания и умения в интерактивном космическом квесте.
15.04.2024