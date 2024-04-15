Юрий Куклачев останется в реанимации еще на неделю — Mash

15.04.2024

Юрий Куклачев останется в реанимации еще на неделю — Mash
Народный артист РСФСР, основатель московского Театра кошек, дрессировщик Юрий Куклачев будет находиться в реанимации еще неделю.

О состоянии артиста сообщает Mash.

Сообщается, что после проведенной операции на сердце Куклачев будет находиться в больнице еще в течение недели.

По информации канала, в первый день после операции Куклачев связался с сыном и дал ему рекомендации о работе Театра кошек.

75-летнего Юрия Куклачева госпитализировали 12 апреля. Артисту стало плохо во время концерта «Самый добрый клоун» в «Вегас сити холле».


Фото: кадр видео