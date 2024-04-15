Звезда сериала «Дикий ангел» Наталья Орейро сыграла главную роль в фильме «Письмо Деду Морозу»

Актриса и певица Наталья Орейро приняла участие в съемках новогоднего блокбастера Киностудии им. М. Горького «Письмо Деду Морозу».



Звезда сериала «Дикий ангел» сыграла в фильме одну из главных ролей.



По словам гендиректора киностудии им. М. Горького Юлианы Слащевой, зрителей семейного блокбастера ждет фантастический актерский состав.



Партнерами Натальи Орейро по съемочной площадке стали Антон Филипенко, Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Екатерина Темнова, Константин Каримов, Дима Билан, Эвелина Бледанс, Анатолий Цой и другие.



Режиссером картины выступил Кирилл Кузин.



«Надо отметить, Наталия отлично справилась с многочисленными репликами, а также с русской зимой. Большая часть съемок проходила на натуре, например, в горном парке Рускеала в Карелии. Вместе с другими актерами ей приходилось бегать по заводу, летать в минивэне на тяге воздушного шара, ходить по заснеженному лесу и спускаться в пещеру, а также взаимодействовать с анимационными персонажами, которые появятся в фильме только на этапе постпродакшена», — отметила Юлиана Слащева.









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