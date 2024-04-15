Мишустин поздравил с юбилеем актрису Ольгу Волкову

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с 85-летием актрису театра и кино Ольгу Волкову.



Глава правительства отметил преданность Волковой своей профессии. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства.



«Вы — невероятно талантливая и неподражаемая актриса. Ваша жизнь — яркий пример беззаветного служения любимому делу, преданности своей профессии. Вы с успехом реализовали свой творческий потенциал на легендарных театральных сценах. Блистательно сыгранные роли в отечественных фильмах и популярных телесериалах запомнились и полюбились публике. Сегодня вы продолжаете радовать своих многочисленных поклонников новыми работами в кино и спектаклях», — говорится в сообщении.



Премьер-министр пожелал Ольге Волковой крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и всего самого хорошего.









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