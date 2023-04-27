Музей им. Поленова запланировал цикл фольклорных экспедиций

Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова продолжит исследовательскую работу по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния, передает пресс-служба Минкультуры России.



С апреля по октябрь Дом Поленова планирует цикл экспедиций. Сотрудники учреждения побывают в Бурятии, Забайкальском крае, Кемеровской, Кировской, Курганской, Липецкой областях и других регионах.



Одной из задач исследования названо пополнение Реестра объектов нематериального культурного наследия.



В настоящее время ведется работа по составлению маршрутов исследований, определяется предварительный перечень явлений традиционной народной культуры, список носителей нематериального этнокультурного достояния.



Сообщается, что в 2023 году состоится Всероссийский форум, посвященный вопросам развития направления деятельности.









Фото: пресс-служба Минкультуры России