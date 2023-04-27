Музей им. Поленова запланировал цикл фольклорных экспедиций

27.04.2023

Музей им. Поленова запланировал цикл фольклорных экспедиций
Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова продолжит исследовательскую работу по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния, передает пресс-служба Минкультуры России.

С апреля по октябрь Дом Поленова планирует цикл экспедиций. Сотрудники учреждения побывают в Бурятии, Забайкальском крае, Кемеровской, Кировской, Курганской, Липецкой областях и других регионах.

Одной из задач исследования названо пополнение Реестра объектов нематериального культурного наследия.

В настоящее время ведется работа по составлению маршрутов исследований, определяется предварительный перечень явлений традиционной народной культуры, список носителей нематериального этнокультурного достояния.

Сообщается, что в 2023 году состоится Всероссийский форум, посвященный вопросам развития направления деятельности.


Фото: пресс-служба Минкультуры России