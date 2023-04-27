Спилберг восторженно отозвался об «Индиане Джонсе 5»

Режиссер Стивен Спилберг остался в восторге от просмотра новой части «Индианы Джонса» на закрытом показе.



Об этом американский режиссер рассказал в интервью Time 100.





Спилберг, поставивший все предыдущие фильмы об Индиане Джонсе, посетил показ по приглашению главы Disney.



«Это по-настоящему хороший фильм об Индиане Джонсе. Он понравился всем присутствующим на показе. Я горжусь тем, что Джим сделал с этой историей. Когда зажегся свет, я повернулся к группе и сказал: «Черт возьми! Я думал, что я единственный, кто знает, как создать нечто подобное», – прокомментировал фильм Спилберг.



Сняв все предыдущие части приключенческой саги, начавшейся в 1981 году, Спилберг отдал место режиссера в пятой части Джеймсу Мангольду. В новом фильме Спилберг был исполнительным продюсером картины.









Фото: Directors Guild of America/YouTube



