Paramount выпустила трейлер блокбастера «Трансформеры: Восхождение Звероботов»

27.04.2023

Paramount выпустила трейлер блокбастера «Трансформеры: Восхождение Звероботов»
Студия Paramount выпустила официальный трейлер предстоящего фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов».

Ролик опубликован на YouTube-канале студии.

Фильм станет частью трилогии в рамках вселенной «Трансформеров». В центре сюжета окажется Оптимус Прайм, фильм расскажет о событиях 1994 года, когда два археолога открыли древнюю цивилизацию.

В главных ролях в проекте задействованы Мишель Йео, Пит Дэвидсон, Питер Каллен, Луна Лорен Валес, Доминик Фишбэк. В актерском составе также звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж.

Режиссером проекта станет Стивен Кейпл-младший, продюсером выступит Майкл Бэй.