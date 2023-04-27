Paramount выпустила трейлер блокбастера «Трансформеры: Восхождение Звероботов»

Студия Paramount выпустила официальный трейлер предстоящего фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов».



Ролик опубликован на YouTube-канале студии.



Фильм станет частью трилогии в рамках вселенной «Трансформеров». В центре сюжета окажется Оптимус Прайм, фильм расскажет о событиях 1994 года, когда два археолога открыли древнюю цивилизацию.



В главных ролях в проекте задействованы Мишель Йео, Пит Дэвидсон, Питер Каллен, Луна Лорен Валес, Доминик Фишбэк. В актерском составе также звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж.



Режиссером проекта станет Стивен Кейпл-младший, продюсером выступит Майкл Бэй.











