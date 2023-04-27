Прощание с актером БДТ Геннадием Богачевым состоится 2 мая

Прощание с народным артистом РСФСР, актером Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова Геннадием Богачевым пройдет 2 мая. Об этом сообщает БДТ.



«С 11:00 до 12:30 на Основной сцене БДТ в зрительном зале пройдет гражданская панихида, куда могут прийти все желающие. В 13:30 состоится отпевание в церкви Спаса Нерукотворного на Конюшенной площади», — говорится в сообщении театра.



Геннадий Богачев скончался 25 апреля на 79-м году жизни. Актер умер после тяжелой болезни.



В БДТ, где Богачев работал с 1969 года, отметили, что Геннадий Богачев всю свою профессиональную жизнь посвятил театру, где сыграл «и юных красавцев-героев, и характерных персонажей, выходил на сцену и в драмах, и в комедиях, и в фарсовых постановках».



Геннадий Богачев родился в городе Шацке Рязанской области, окончил актерский факультет ЛГИТМиКа.



В кино Богачев наиболее известен по роли Стэмфорда в первой серии сериала «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», роли официанта Димы в фильме «Отпуск в сентябре». Актер сыграл в картинах «Агент национальной безопасности», «Мастер и Маргарита» и других фильмах.









Фото: БДТ им. Товстоногова