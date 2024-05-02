Сериал «Универ» вернется на экраны 13 мая

Сериал «Универ. 13 лет спустя» выйдет на экранах 13 мая. Зрителей ждет продолжение знаменитого проекта после перерыва.





Все герои давно закончили университет, обустроили семьи, занялись карьерой, пережили взлеты и падения, но остались друзьями. Умение ценить дружбу и поддерживать ее, а также неподдельная любой зрителей к сериалу позволили сценаристам прописать очередной этап взрослой жизни Антона, Вари и Майкла, Маши и Вали. После событий первого сезона обновленного «Универа» прошло три года.





«Уникальность этой истории в том, что и мы, и зрители росли вместе с героями», — приводит kp.ru слова авторов.





Жизни персонажей, по словам создателей, являются сплетением нашего опыта и проблем всех, «кто из универа вышел во взрослую жизнь».





На экраны также вернется Кузя в исполнении Виталия Гогунского. Премьера пройдет в 20:00 на телеканале ТНТ.









Фото: YouTube