Петербургская филармония отметит день рождения Брамса двумя фортепианными концертами композитора

В Петербургской филармонии в день рождения одного из крупнейших композиторов XIX века Иоганнеса Брамса 7 мая прозвучат два его фортепианных концерта, передает пресс-служба учреждения.



Два концерта для фортепиано с оркестром прозвучат в исполнении Заслуженного коллектива России под управлением народного артиста России Феликса Коробова. Солист — пианист Петр Лаул.



«Иоганнес Брамс — эстетический наследник великого Бетховена: во второй половине XIX века, когда композиторы были увлечены сочинением одночастных, поэмных, программных пьес, он сохранял верность чистой музыке и циклической форме. Находились те, кто обвинял Брамса в старомодности, но время все расставило по местам, сегодня его симфонии и фортепианные концерты — важнейшая часть мирового симфонического репертуара», — говорится в анонсе концерта.









Фото: пресс-служба Петербургской филармонии