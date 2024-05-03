Владимир Путин наградил актрису Ольгу Кабо за труды в культуре и искусстве

03.05.2024

Владимир Путин наградил актрису Ольгу Кабо за труды в культуре и искусстве
Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому актриса Ольга Кабо удостоена награды «За труды в искусстве и культуре».

Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.

Помимо Кабо, награждена актриса театра «У Никитских ворот» Наталья Корецкая. В указе отмечен их особый вклад в искусство и культуру за многолетнее служение в театре и кино.

Ольга Кабо известна по ролям в фильмах «Мушкетеры двадцать лет спустя», «Королева Марго» и «Сильная слабая женщина».

Ранее сообщалось, что награду «За заслуги в культуре и искусстве» получил певец Стас Михайлов.


Фото: пресс-служба Кремля