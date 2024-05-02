В Театре мюзикла пройдет 600-й показ спектакля «Принцесса цирка»

Юбилейный 600-й показ спектакля «Принцесса цирка» пройдет в Московском театре мюзикла 10 мая. Гостей и зрителей ждут сюрпризы, уточнили в пресс-службе учреждения.





Перед спектаклем пройдет брифинг художественного руководителя театра Михаила Швыдкого и постановочной группы.





«Сюжет мюзикла «Принцесса цирка» значительно отличается от классической оперетты Имре Кальмана. Новое либретто написал поэт и музыкант, переводчик мировых мюзиклов на русский язык Алексей Иващенко. Его соавторами выступили режиссеры спектакля – арт-директор Театра мюзикла Марина Швыдкая и один из основателей всемирно известного театра-цирка The 7 Fingers («Семь пальцев») Себастьян Солдевилья (Франция/Канада)», — говорится в сообщении пресс-службы.





Хореограф-постановщик — Женевьев Дорион-Купаль, которая работала над постановкой таких мировых мюзиклов, как «Чикаго», «Отверженные», «Бриолин». Художником-постановщиком выступает сценограф Оливье Ландревиль. Автором цирковой концепции спектакля является артист, режиссер и акробат Андрей Кольцов. Именно он придумал множество номеров для Cirque du Soleil, которые принесли ему мировое признание.





На сцену выйдут Максим Заусалин, Юлия Арсенина, Валерия Ланская, заслуженный артист России Павел Любимцев, обладательница премии «Золотая маска» Оксана Костецкая и другие звезды мюзиклов, театра и телевидения. Стоит отметить, что для Ефима Шифрина создатели спектакля ввели нового персонажа.









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