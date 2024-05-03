Тверская областная картинная галерея представит выставку работ из коллекции Михаила Перченко

В Тверском императорском дворце 17 мая откроется выставка «Старые мастера западноевропейского искусства XV-XVII веков», передает пресс-служба учреждения.



Выставка организована Международной конфедерацией коллекционеров, антикваров и арт-дилеров при поддержке правительства Тверской области в рамках программы «Большое искусство — Большой России».



На открытии выставки состоится церемония дарения Тверской областной картинной галерее рисунка «Церковь Николы в Зверинце и Самолетный док в Твери».



В экспозицию войдут 27 живописных произведений, 7 образцов деревянной пластики, предоставленных московским коллекционером Михаилом Перченко.



«Коллекция старого западноевропейского искусства, принадлежащая москвичу Михаилу Ефремовичу Перченко, может не только по праву считаться одной из лучших в России, но и выглядит своеобразным звеном, связующим разные исторические этапы русского частного коллекционирования», — говорится в анонсе выставки.









Фото: пресс-служба Тверской областной картинной галереи