Молодежный оркестр из Донецка впервые отправится на гастроли на Сахалин

Молодежный оркестр народных инструментов Донецкой государственной академической филармонии впервые отправится на гастроли на Сахалин.



Коллектив представит на Сахалине программу «Мы родом из Донбасса», сообщил генеральный директор — художественный руководитель филармонии Александр Парецкий.



По словам руководителя, организатором гастролей выступает Росконцерт. Для гастролей коллектив представит специальную программу «Мы родом из Донбасса», куда войдет народная музыка, классическая, популярная музыка в обработке для народных инструментов, кое-что из отечественного рока.



Оркестр даст на Сахалине восемь концертов.



«В 2023 году мы выступили в восьми городах самого западного региона — Калининградской области, а теперь готовимся встретиться с соотечественниками, проживающими в самом восточном регионе. Мы планируем дать восемь концертов в таких городах, как Южно-Сахалинск, Корсаков, Долинск, Невельск, Анива, и других», — пояснил Александр Парецкий.









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