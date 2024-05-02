Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт и Оскар Айзек сыграют в триллере режиссера «Мэнди»

Кристен Стюарт и Оскар Айзек сыграют супружескую пару в новом триллере режиссера «Мэнди» Паноса Косматоса. Картина получила название «Плоть богов», пишет Variety.





Сценарий к фильму написал Эндрю Кевин Уолкер («Убийца») совместно с Паносом Косматосом. Оскар Айзек стал сопродюсером ленты.





Действие триллера разворачивается в переливающихся огнями 80-х в Лос-Анджелесе. Каждый вечер супруги Рауль и Алекс покидают роскошный небоскреб и растворяются в ночи. Знакомство пары с таинственной личностью и ее свитой обожателей жестких вечеринок дает героям пропуск в мир гедонизма, насилия и острых ощущений. Съемки вампирского триллера начнутся позднее в 2024 году.





Режиссер сравнивает свой проект с Лос-Анджелесом, где грань между фантазией и ночным кошмаром размыта. Панос Косматос уверен, что зрители отправятся в незабываемое путешествие «по сверкающему сердцу ада».









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