В Лаосе при полном аншлаге прошли показы Russian Film Festival

В Лаосе с 21 по 23 апреля впервые прошел Russian Film Festival — Дни российского кино.



Мероприятие проводится Роскино при поддержке Министерства культуры России и Российского центра науки и культуры в Лаосе.



Сообщается, что показы пяти картин прошли при полном аншлаге, особо зрители отметили картину «Пальма» и полнометражный анимационный фильм «Три богатыря и Конь на троне».



В программу показов вошли также картины «Лед», «Хочу замуж», «Рашн Юг». В течение трех дней суммарное число зрителей составило около тысячи человек.



Посол России в Лаосе Владимир Калинин, открывая мероприятие, выразил уверенность в том, что Фестиваль российского кино после 10-летнего перерыва будет с интересом встречен зрителями и послужит дальнейшему укреплению сотрудничества в сфере культуры и искусства.









Фото: Роскино