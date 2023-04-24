Опубликован первый постер третьего сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом

Netflix поделился в соцсетях изображением, намекнув на скорый выпуск трейлера новых эпизодов The Witcher. На постере представлены главные герои — Ведьмак, Цири и Йеннифер.

25 апреля стриминг обещал поклонникам Геральта из Ривии рассказать новости о проекте. Ожидается, что в этот день появится первый тизер третьего сезона сериала или анонс даты его премьеры.





Съемки третьего сезона шоу завершены. Он станет последним для Генри Кавилла, играющего Ведьмака. В следующих сезонах его сменит Лиам Хемсворт. Причины рекаста не раскрывались. По слухам, Кавилл хотел приблизить своего героя к первоисточнику — книгам Анджея Сапковского, а продюсеры видят иное развитие проекта, что привело к разрыву.





Фото: twitter.com/witchernetflix