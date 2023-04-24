Акция «Культура памяти» будет проводиться во всех регионах с 2024 года

Проект, предполагающий приведение в порядок могил деятелей культуры, станет ежегодным. Об этом сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.



24 апреля акция прошла на Ваганьковском и Новодевичьем кладбищах в Москве. Ее участниками стали работники ведомства, сотрудники федеральных театров и музеев, а также волонтеры культуры. Они провели уборку надгробных памятников и возложили цветы на их могилы.



«Хочу поблагодарить каждого, кто в этот весенний день вместе с нами сделал большое доброе дело», — отметила глава министерства. По ее словам, проведение акции «Культура памяти» говорит об уважении современников к деятелям культуры прошлого.



Со следующего года акция будет проводиться во всех регионах. Ее участниками станут представители подведомственных Минкультуры учреждений и региональных ведомств. Акция станет ежегодной.









Фото: телеграм-канал главы Минкультуры РФ