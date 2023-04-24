Центр «Зотов» открывает выставку экспериментов конструктивистов со словом и языком

Московская площадка приглашает посетить проект «Логос: голос конструктивизма», сообщила пресс-служба ВТБ.





Экспозиция открыта с 25 апреля по 6 августа в конструктивном пространстве «Зотов», расположенном в здании бывшего Хлебозавода № 5 в Москве.





В центре выставки — все формы конструктивистского искусства, работавшие со словом. Посетители познакомятся с футуристическими экспериментами, новаторскими разработками в полиграфии, издательстве, оформлении выставок. В том числе с работами Родченко, Маяковского, Лисицкого, Клуциса, братьев Стенберг. Всего в экспозиции — более 350 предметов из 30 музеев и частных собраний.





Фото: пресс-служба ВТБ