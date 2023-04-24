Названы победители конкурса ЦМШ «Посвящение Сергею Рахманинову»

24.04.2023

Названы победители конкурса ЦМШ «Посвящение Сергею Рахманинову»
XIX Международный конкурс Центральной музыкальной школы «Посвящение Сергею Рахманинову» подвел итоги, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем telegram-канале.

В этом году мероприятие посвящено 150-летию российского композитора. Конкурс прошел среди пианистов в возрасте до 20 лет. В нем участвовали музыканты из России и других стран.

В финале смотра лауреаты I премии соревновались за высшую награду — Гран-при. Они выступали в сопровождении симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета. Почетным членом жюри стал Денис Мацуев.

По решению судей Гран-при награждены все лауреаты I премии. Награду получили Чжицюань Ван, Лев Бакиров и Жуй Мин.

«Надеюсь в будущем увидеть всех победителей также среди участников нашего Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С.В. Рахманинова», — отметила глава Минкультуры РФ.

Фото: telegram-канал министра культуры РФ Ольги Любимовой