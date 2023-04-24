Названы победители конкурса ЦМШ «Посвящение Сергею Рахманинову»

Фото: telegram-канал министра культуры РФ Ольги Любимовой

В этом году мероприятие посвящено 150-летию российского композитора. Конкурс прошел среди пианистов в возрасте до 20 лет. В нем участвовали музыканты из России и других стран.В финале смотра лауреаты I премии соревновались за высшую награду — Гран-при. Они выступали в сопровождении симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета. Почетным членом жюри стал Денис Мацуев.По решению судей Гран-при награждены все лауреаты I премии. Награду получили Чжицюань Ван, Лев Бакиров и Жуй Мин.«Надеюсь в будущем увидеть всех победителей также среди участников нашего Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С.В. Рахманинова», — отметила глава Минкультуры РФ.