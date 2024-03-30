Музей «Мемориал Победы» в Красноярске получил подлинное знамя стрелкового полка

Музей Вооруженных сил России передал музею «Мемориал Победы» в Красноярске подлинное боевое знамя красноярского стрелкового полка, сформированного в 1942 году, сообщила ТАСС заместитель директора музея Елизавета Стручева.





По ее словам, это знамя 1 054-го стрелкового полка, входившего в состав 301-й дивизии (ее штаб располагался в центре города, в здании нынешнего театра имени А.С. Пушкина). Оно будет выставлено в экспозиции мемориального комплекса к 80-летию Победы в 2025 году.





«Подлинное боевое знамя — это очень ценная реликвия. Мы были рады, что наша коллекция пополнилась таким важным экспонатом», — сказала Стручева.





Комплекс «Мемориал Победы» создан в Красноярске в 1975 году. В основном фонде около 1,5 тыс. экспонатов. Центральной композицией является «Зал памяти», где размещены списки из 11,7 тыс. фамилий погибших и без вести пропавших бойцов, призванных из Красноярска во время Великой Отечественной войны.