В Санкт-Петербурге стартует театральный форум «Встречи в России»

30.03.2024
26-й театральный фестиваль «Встречи в России» пройдет с 3 по 9 апреля и будет посвящен 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, сообщил в своем Телеграм-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.
«Весной у нас уже традиционно проходит фестиваль «Встречи в России» — масштабный театральный форум, объединяющий русскоязычные театры из разных стран. Девиз — «Пушкин навсегда» подтверждает современное звучание пушкинских строк в наши дни, их глубину и духовную ценность», — написал Пиотровский.
Свои постановки представят ведущие театральные коллективы из 8 стран: России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.
Спектакль открытия — «Капитанская дочка» Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна. Романтическая история о любви, разворачивающаяся на фоне событий Пугачевского восстания, создана в рамках международного проекта «Петербургские театральные мастерские».
Фото: Pixabay.com