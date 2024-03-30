В Санкт-Петербурге стартует театральный форум «Встречи в России»

30.03.2024

В Санкт-Петербурге стартует театральный форум «Встречи в России»
26-й театральный фестиваль «Встречи в России» пройдет с 3 по 9 апреля и будет посвящен 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, сообщил в своем Телеграм-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

«Весной у нас уже традиционно проходит фестиваль «Встречи в России» — масштабный театральный форум, объединяющий русскоязычные театры из разных стран. Девиз — «Пушкин навсегда» подтверждает современное звучание пушкинских строк в наши дни, их глубину и духовную ценность», — написал Пиотровский.

Свои постановки представят ведущие театральные коллективы из 8 стран: России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Спектакль открытия — «Капитанская дочка» Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна. Романтическая история о любви, разворачивающаяся на фоне событий Пугачевского восстания, создана в рамках международного проекта «Петербургские театральные мастерские».


Фото: Pixabay.com