В Тихвине продолжится фестиваль «Гений места» с участием Валерия Гергиева и Мариинского театра

На родине Николая Римского-Корсакова, в Тихвине, продолжится масштабный фестиваль «Гений места», старт которому был дан 22 марта, сообщили в пресс-службе Мариинского театра.





4 апреля в Полковой церкви Государственного мемориального дома-музея Н. А. Римского-Корсакова состоится камерный концерт солистов оперы Мариинского театра. В тот же день на сцене Дворца культуры им. Н. А. Римского-Корсакова выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.





«Мы находимся в святых местах. Первый раз я оказался здесь четыре года назад, и с тех пор Тихвин вошел не только в мою жизнь, но и в жизнь артистов Мариинского, а теперь еще и Большого театра. Для любого российского музыканта приезд в Тихвин — это большое событие. Буквально в ста метрах отсюда находится дом-музей Римского-Корсакова, где он вырос, где его крестили, рядом — Полковая церковь, где мы выступим. Кажется, это то лучшее, что Россия может предложить Тихвину в благодарность, что земля подарила Николая Андреевича Римского-Корсакова», — отметил Валерий Гергиев перед открытием фестиваля.





Напомним, 22 марта в рамках открытия «Гения места» во Дворце культуры им. Н. А. Римского-Корсакова в Тихвине прозвучала опера «Царская невеста» при участии хора Мариинского театра. За пультом объединенного симфонического оркестра — Валерий Гергиев.





Следующим городом после Тихвина станет Псков. Всего в программу «Гения места» вошло пять городов: Тихвин, Псков, Воткинск, Смоленск и Ломоносов (Ораниенбаум). Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.









Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра